Cade il tronco di un albero in via Lazio, coinvolto un mezzo per la raccolta della nettezza urbana

Sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Antonio Caria

Il tronco di un albero è caduto in via Lazio a Nuoro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza l’olmo e liberato la carreggiata.

Nel distacco, il tronco ha interessato un automezzo in servizio per la raccolta della nettezza urbana.