Incidente ad Assemini: due auto coinvolte e tre feriti

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale ad Assemini, in località Santa Maria.

Due le auto coinvolte in uno scontro. Tre persone ferite sono state soccorse dal personale 118. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle macchine e della sede stradale.