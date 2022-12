La Maddalena. Indagini gommone su scogli: fatali il buio e l'alta velocità

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta sull'incidente marittimo

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta sull'incidente marittimo che stamattina, poco prima dell'alba, ha visto un gommone con a bordo due cugini di 24 e 16 anni schiantarsi sugli scogli nel tratto di mare davanti a Punta Tegge, sull'isola di La Maddalena. La pm Nadia La Femina ha messo sotto sequestro il gommone e affidato le indagini alla Guardia Costiera di La Maddalena, che ha soccorso i due ragazzi e trainato in porto l''imbarcazione che rischiava di affondare.

Nell'impatto il sedicenne avrebbe perso coscienza ed sarebbe stato elitrasportato dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, con un forte trauma cranico. Sottoposto a un intervento chirurgico alla testa, è ora ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni resterebbero preoccupanti.

Il cugino invece, che si trovava alla guida del gommone, avrebbe riportato lievi ferite e traumi; dopo essere stato curato al Pronto soccorso è stato dimesso. È in stato di choc e per questo i militari della Guardia costiera lo sentiranno solo domani.

I due ragazzi sarebbero usciti in gommone per una battuta di pesca sportiva e a tradirli, secondo una prima ipotesi, sarebbero stati il buio e l'alta velocità in un tratto di mare contornato da scogli affioranti e da secche.