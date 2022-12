A Cagliari prende il via “Vivi il Natale”

Ritornano alla Fiera gli stand di artigianato e prodotti tipici. Diverse le iniziative per i più piccoli

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia a Cagliari ritorna la magia del Natale con animazioni ed eventi che caratterizzeranno le feste di fine 2022 con la manifestazione Vivi il Natale.

La ricca rassegna prevede appuntamenti per grandi e piccoli e prende il via negli spazi fieristici, in concomitanza con Fiera Natale, il prossimo 8 dicembre. La manifestazione, con ingresso gratuito, vuole essere uno stimolo per le attività produttive cittadine: tre grandi padiglioni ospiteranno 60 aziende tra artigianato di qualità, hobbisti ed espositori vari e un luna park sarà a disposizione dei tanti bambini, che potranno farsi ritrarre con Babbo Natale, gli elfi e i tanti personaggi Disney e ammirare il Grande Libro Magico.

Ci sarà spazio anche per degustazioni, prodotti enogastronomici, piatti della tradizione e sculture di palloncini per i più piccoli. Ma anche spettacoli di bolle di sapone giganti, baby dance, snowball, trucchi e giocoleria. Il tutto nelle giornate dell'8, 9, 11, 17, 18 e 23 dicembre.

L'assessore al Turismo e Attività produttive Alessandro Sorgia ha annunciato anche due nuovi appuntamenti: uno nei mercati cittadini di San Benedetto, via Quirra, Santa Chiara, Sant'Elia e Is Bingias, l'altro nelle piazze di san Michele, Carmine e S.Elia. “Con Vivi il Natale abbiamo cercato di dare un momento di felicità a tante famiglie, di fare respire una magica aria Natalizia in un momento di grandi difficoltà” ha detto.