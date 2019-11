Incendio a Sassari, fiamme in un magazzino

Una colonna di fumo si leva al cielo ben visibile da più zone della città

Di: Redazione Sardegna Live

Un'imponente colonna di fumo si leva nel cielo di Sassari ben visibile da diverse zone della città. L'incendio è partito all'interno di un magazzino in viale Trento, vicino all'ex cinema Ariston.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme sviluppatesi in un locale in uso alla pasticceria Morittu La Pagodadi via degli Astronauti. Il fumo è stato espulso dalla canna fumaria di cui è dotato il magazzino evitando così che si rendesse necessaria l'evacuazione del palazzo, abitato da diverse famiglie.

Non è ancora chiara l'origine dell'incendio.