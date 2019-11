Diceva di curare i tumori con gli ultrasuoni: Alba Puddu oggi dal Gup

La dottoressa è indagata per omicidio doloso e volontario, lesioni colpose, raggiro e truffa

Di: Redazione Sardegna Live

La dottoressa che sosteneva di poter curare i tumori con gli ultrasuoni oggi comparirà davanti al Gup del tribunale di Lanusei. Se il medico estetico di Tertenia andrà a processo o meno lo stabilirà oggi il giudice Nicola Clivio.

La donna è indagata per omicidio doloso e volontario, lesioni colpose, raggiro e truffa aggravata. Puddu, da maggio dello scorso anno, è stata sospesa dal servizio e non può più svolgere la sua attività fino a nuove disposizioni del magistrato.

La donna era finita sotto inchiesta dopo il servizio, del 2017, di Silvio Schembri del programma televisivo Le iene. La sua terapia a ultrasuoni, oltre a non aver prodotto alcun effetto positivo sui malati, in due circostanze ne avrebbe addirittura provocato la morte. Un paziente, in particolare, aveva un tumore al fegato e all’intestino. Alba Puddu l'avrebbe illuso sostenendo di poterlo curare con gli ultrasuoni e suggerendogli di interrompere la chemioterapia. Le condizioni del paziente erano pian piano peggiorate fino ad arrivare al decesso, avvenuto proprio nello studio della dottoressa.