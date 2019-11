Anche l’amministrazione Cannas ricorda i tre vigili del fuoco deceduti

Il sindaco: «Vicinanza e solidarietà a tutto il corpo»

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco della Sardegna hanno ricordato oggi Antonio, Marco e Matteo, i tre colleghi tragicamente morti nell’incendio di una cascina in provincia di Alessandria. Bandiere a mezz’asta e sirene spiegate per dare l’ultimo saluto a questi eroi.



Anche l’amministrazione comunale di Tortolì, guidata dal sindaco Massimo Cannas, rende omaggio ai tre pompieri. «L’Amministrazione Comunale, a nome della comunità tortoliese, unendosi al ricordo commosso esprime vicinanza e solidarietà a tutto il corpo, ringraziandoli per l’indispensabile lavoro svolto anche nel nostro territorio».

Il primo cittadino Cannas in più occasioni si è complimentato e ha ringraziato il vigili dei distaccamenti di Tortolì e Lanusei per l’importante lavoro che svolgono ogni giorni per tutto il territorio ogliastrino.