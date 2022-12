Iglesias. In casa cocaina e anabolizzanti: 49enne arrestato per spaccio

Gli agenti hanno fermato l'uomo, nella cui abitazione hanno rinvenuto le sostanze che smerciava illegalmente

Di: Redazione Sardegna Live

Un 49enne di Iglesias è finito in manette con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Volante insieme agli operatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias hanno individuato il soggetto durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorreva in auto via Oristano.

Avendolo riconosciuto ed essendo noto ai poliziotti per essere dedito ad attività illegali, l'uomo è stato subito fermato e sottoposto ad un controllo. I sospetti si sono rivelati più che fondati, infatti nella successiva perquisizione domiciliare sono tati rinvenuti 75 grammi di cocaina, 3 flaconi di sostanze anabolizzanti, la somma di 540 euro, un bilancino di precisione funzionante e materiale utile al confezionamento.

Il 49enne, originario di Iglesias, è stato quindi tratto in arresto. A seguito dell’udienza di convalida per direttissima l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di firma giornaliero in attesa della nuova udienza.