Maracalagonis. Cane aggredisce una donna e sbrana i suoi cagnolini

La sindaca Francesca Fadda: “Inconcepibile. Al lavoro per intervenire sul rispetto di alcune regole per la conduzione e custodia dei cani, al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini”

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

“Ieri sono stata informata da una famiglia e dalle forze dell’ordine dell’aggressione di una persona a me cara da parte di un cane, pare di proprietà, che si è avventato contro lei e i suoi cani al guinzaglio, completamente dilaniati dal cane aggressivo che ancora stiamo cercando a seguito di segnalazioni e indagini che verranno svolte dalle forze dell’ordine per risalire a eventuali responsabilità dell'accaduto”.

A parlare, attraverso la propria pagina Facebook, è la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda in merito a un drammatico episodio accaduto in paese pochi giorni fa.

Una donna, a passeggio con i propri cagnolini, è stata infatti aggredita da un cane che l’ha gravemente ferita e sbranato gli animali. Un trauma sia fisico che, soprattutto, psicologico, visto che, oltre il dolore e lo spavento, la donna ha perso per sempre i suoi amati cani.

“Ho sentito personalmente la ragazza quasi sbranata dall’animale e andrò a trovarla a breve per accertarmi delle sue condizioni fisiche e portarle il mio totale sostegno e il mio abbraccio.



Uno spavento per la sua famiglia e un trauma per lei che dovrà affrontare terapie e riabilitazione” prosegue la Prima cittadina, e informa: “Questa sera sono già al lavoro per intervenire in maniera più incisiva sul rispetto di alcune regole necessarie, già previste da leggi nazionali e regionali, per la conduzione e custodia dei cani al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini, nonché il rispetto dell’ambiente e l’aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano”.



“La misura sarà una risposta alle numerose segnalazioni a me pervenute dai cittadini che lamentano cani di proprietà per le vie del paese senza controllo – prosegue - È inconcepibile inoltre ancora oggi, anche dopo l’acquisto del cestini adatti per le deiezioni canine, notare quanti siano i cittadini che portano a spasso i loro cani senza bustine ed in totale libertà anche nei luoghi pubblici, mettono a rischio la sicurezza degli altri”.



“Pertanto da domani affiderò alla Polizia Municipale e alle guardie ambientali il totale rispetto dell’ordinanza, sanzionando i trasgressori strada per strada” conclude la sindaca.