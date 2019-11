Rubate le piante della raccolta benefica

Erano destinate ad agricoltori che avevano subito danni a causa dell'incendio

Di: Redazione Sardegna Live

Rubate le piante da frutta destinate a chi, lo scorso luglio, ha subito danni a causa del terribile incendio. Un gruppo di volontari qualche mese fa aveva promosso una raccolta di alberelli per rimpiazzare quelli andati in cenere. In attesa di essere distribuiti questi erano custoditi in un deposito del parco della Sughereta.

Amarezza e dispiacere nelle parole di Giuseppe Puncioni, uno degli organizzatori della raccolta benefica: «Purtroppo solo ieri, ho fatto l’amara scoperta che alcune piante che erano destinate a chi aveva subito i danni dell'incendio di Orrì, sono state rubate. Per evitare che ciò accada di nuovo, procederemo così:il punto di raccolta sarà sempre nel parco della Sughereta, vicino al laghetto. Potrete portare le piante quando vorrete, in base agli orari di apertura del Parco stesso. Ciò che cambierà sarà solo il fatto che man mano che le piante verranno donate, saranno poi trasferite in un'altra sede, in modo da poterle custodire con più sicurezza. Per questo vi chiedo di continuare a donare! Diamo un segnale forte di solidarietà».