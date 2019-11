Quattro rapine seriali, le vittime sono tutte donne. Arrestato dalla Polizia un 29enne

Il fermo è stato fatto dagli agenti della Mobile e dai colleghi delle Volanti

Di: Alessandro Congia

Ha un volto e un nome il rapinatore solitario che lunedì scorso ha portato a termine 3 rapine e una non andata a buon fine.

Massimo Saba, pregiudicato 29enne di Cagliari, è finito in manette: il ragazzo è stato arrestato a casa sua, a Selargius, dopo il blitz dei poliziotti.

Saba lunedì pomeriggio, armato di coltello, ruba la Smart ad una donna, nei parcheggi del centro commerciale "I Mulini", per poi proseguire alla volta di Monserrato dove prima in via Cixerri e via Del Redentore e via Segni a Selargius aggredisce altre 3 donne, portando via alle vittime portafoglio e oggetti personali.

In conferenza stampa il dottor Roberto Pititto, dirigente della squadra Mobile di Cagliari ha illustrato i dettagli dell'arresto. Fondamentali per le indagini la collaborazione delle vittime e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nei pressi del centro commerciale. Saba si trova in cella a Uta.

*** Notizia in aggiornamento ***