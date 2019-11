Nonnina imbavagliata e rapinata in casa, è caccia ai tre malviventi

Sul posto i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, nella nottata di mercoledì 6 novembre, sono intervenuti in una casa di San Sperate, dove una anziana vedova aveva segnalato la presenza di tre ladri nella propria abitazione. I malviventi si introducevano nella residenza da una finestra lasciata socchiusa e dopo aver iniziato a rovistare nella camera da letto ove dormiva la 86enne, provocavano dei rumori tali da farla svegliare. Istintivamente , la donna urlava ai tre di andarsene. Dopo alcune concitate fasi, e verosimilmente dopo aver trovato l’oggetto della ricerca, i malfattori si dileguavano.

Per evitare che la donna attirasse l’attenzione dei vicini e per guadagnarsi la fuga, uno dei tre, tappava la bocca della donna con una mano. Fortunatamente la anziana donna non ha riportato lesioni, eccetto un comprensibile spavento e nonostante lo stato di agitazione, ha da subito fornito degli elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per le indagini: ha infatti sentito i tre pronunciare alcune frasi, comprendendo che fossero giovani, italiani e con accento locale.

Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri giunti immediatamente sul posto inoltre, è stato possibile appurare che i malviventi conoscessero perfettamente le abitudini della donna e dove custodisse i soldi in casa. Le indagini, per il reato di rapina impropria, sono condotte dalle Stazione Carabinieri di San Sperate.