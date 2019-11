Tragedia in via Torricelli, sbanda con lo scooter: muore un 29enne

Tragico incidente intorno alla mezzanotte

Di: Alessandro Congia

La conferma arriva dal Comando di Polizia Municipale di Cagliari, che questa notte ha inviato sul posto, in via Torricelli a Cagliari, (intorno a mezzanotte), una pattuglia per i rilievi di legge.

Un 29enne, in sella ad uno scooter, è morto mentre percorreva via Torricelli, in prossimità della curva di via Vesalio: con lui anche un amico, un 18enne, tuttora ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu.

I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, purtroppo hanno constatato il decesso del ragazzo, del quale non sono state rese note le generalità.





*** Notizia in aggiornamento ***