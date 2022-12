Cadavere in acqua a Olbia: "Forse caduto con la bici"

La vittima un 71enne del posto. Il cadavere in acqua davanti al nuovo lungomare

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico ritrovamento questa mattina a Olbia, dove il cadavere di un 71enne è stato ripescato dalle acque del lungomare Francesco Cossiga.

Ad attirare l'attenzione di una squadra dell’Unità cinofila della Guardia di finanza diretta verso il porto per un controllo di routine sono state le urla di una donna che aveva appena notato il corpo galleggiare.

Sul posto a supporto anche i carabinieri, il personale del 118, la Capitaneria, e i Vigili del fuoco. Il corpo senza vita del malcapitato è stato recuperato dai sommozzatori e trasferito in obitorio, dove la vittima è stata identificata.

Si tratta di Antonio Usai, 71enne di Olbia. Non è chiaro come sia finito in mare. Secondo le ricostruzioni, l’uomo percorreva di frequente il lungomare in sella alla sua bicicletta, si teme dunque che sia caduto in acqua per un banale incidente.