Trasporto aereo. Deidda (Fdi): “Affrontare emergenza collegamenti nell’isola”

Il presidente della commissione Trasporti della Camera è intervenuto dopo l’incontro con il neo assessore Moro

Di: Redazione Sardegna Live

"Ho trovato doveroso incontrare subito il neo assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, Antonio Moro, per affrontare insieme la grave situazione che si sta vivendo per il caro biglietti e l'assenza di voli nelle festività natalizie". Lo afferma Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

"Da giorni mi sono appellato pubblicamente alle compagnie per venire incontro alle esigenze della Sardegna, nelle more dell'esecuzione del nuovo bando della continuità territoriale, constatando subito da Ita (che ha programmato più voli da Milano) la volontà di rispondere alle sacrosante richieste da parte di tanti residenti e non".

"C'è una volontà comune, riscontrata in tutti i partiti e i loro rappresentanti in commissione, ad affrontare il tema della continuità territoriale per le Isole, anche da parte dell'opposizione con il Partito Democratico e la collega sarda Francesca Ghirra. Ieri - aggiunge Deidda - è stato il capogruppo di Fratelli d'italia in Commissione Trasporti, Fabio Raimondo, a chiedere al Ministro Salvini (che ha risposto positivamente nelle sue dichiarazioni programmatiche) un impegno al Governo ad impegnarsi a costruire un modello di vera continuitá territoriale nel territorio nazionale perché c'è l'esigenza di coniugare il libero mercato delle imprese e delle compagnie aeree con il diritto di mobilità e di continuità territoriale a prezzo equo, soprattutto dalle Isole e dai territori più periferici".