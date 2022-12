Cadavere davanti al lungomare di Olbia: indagini della Guardia di Finanza in corso

Potrebbe essere stato un incidente. Il corpo è stato recuperato in mare dai vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di un uomo di 69 anni è stato trovato poco dopo l'alba di oggi in mare, davanti al lungomare in via Redipuglia.

Una passante e un addetto alle pulizie della strada lo hanno segnalato a una pattuglia della unità cinofila della Guardia di Finanza che transitava in zona.

L'episodio è ancora da ricostruire, ma gli investigatori propendono per un incidente. L'uomo, che transitava spesso sul lungomare in bicicletta, potrebbe essere caduto accidentalmente in acqua.

Il corpo è già stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e, su autorizzazione della procura, è stato trasportato all'obitorio.

Le indagini sono affidate alla Guardia di Finanza. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche il personale del 118 e quello della Capitaneria di porto.