Cagliari. Con Blanco a Capodanno attese ventimila persone

Spesa complessiva di 500mila euro. Il sindaco Truzzu: “Ci sembrava giusto far arrivare l’artista più importante in questo momento a livello nazionale”

Di: Redazione Sardegna Live

Com’è noto, sarà Blanco la star del Capodanno di Cagliari. Il vincitore di Sanremo 2022 (in coppia con Mahmood) salirà sul palco che verrà allestito tra via Roma e piazza Matteotti, in pieno centro cittadino. Per l’evento sono attese circa ventimila persone.

"Un investimento di peso - ha detto il sindaco Paolo Truzzu oggi in conferenza stampa spiegando la spesa complessiva di 500mila euro per il Capodanno in piazza - ma ci sembrava giusto far arrivare l'artista più importante in questo momento a livello nazionale. Un premio soprattutto per la fascia dei più giovani, penalizzata da questi anni di Covid".

Lo spettacolo a Cagliari durerà circa 75 minuti. In fase di preparazione il programma che partirà dalle 18.30. E c'è anche l'aspetto economico turistico. "Stavamo monitorando le prenotazioni degli hotel: al 19 ottobre - ha sottolineato il sindaco - il tutto esaurito era al 3%, ora, con i primi rumours su Blanco, arriviamo al 57%. Un dato importante, significa che questo spettacolo sarà occasione di lavoro e un'opportunità per ospitare turisti per qualche giorno in città".

Addio, dunque, al Capodanno diffuso degli anni scorsi, segnato dai vincoli imposti dalla pandemia. "Abbiamo optato per questa soluzione per dare un segnale di ritorno alla normalità - ha chiarito l'assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia - Sarà un bel banco di prova anche dal punto di vista organizzativo". Il grande concerto di Capodanno a Cagliari mancava dal 2019, quando sul palco di piazza Yenne salirono i Subsonica, poi due anni di eventi diffusi per tornare nel 2020 agli spettacoli dal vivo con l'esibizione di Vinicio Capossela. Nel 2021 nuovo stop: San Silvestro 'blindato' e niente feste in piazza a causa del riacutizzarsi dei contagi Covid.