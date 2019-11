Blitz dei Carabinieri nel ‘market dello spaccio’, sequestrati 2 Kg di marijuana. In manette due persone

Ecco cosa è stato sequestrato dai militari

Di: Alessandro Congia

Questa notte e fino alle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, unitamente ai colleghi della stazione di Gonnosfanadiga, nel corso di un servizio mirato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nella Via Asproni. Le attività condotte con l'impiego di una decina di militari, hanno portato all'arresto in flagranza di D.R., 44enne, disoccupato di Villacidro, pregiudicato, e di F. V., 67enne, pensionato di Villacidro, pregiudicato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, che monitoravano i movimenti nella predetta via già da diversi giorni, durante la notte hanno dato il via al blitz che ha avuto inizio con la perquisizione personale di D.R., che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.

Le successive perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'uomo e presso la casa di F.V. hanno consentito di recuperare 2 kg. di sostanza stupefacente tipo marijuana in parte sfusa ed in parte in confezioni sottovuoto; 17 contenitori in vetro contenenti essenza di marijuana e alcol; 14 sostanza stupefacente tipo hashish; 5 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina; 3 bilancini di precisione; materiale vario per il confezionamento e sostanze da taglio; 900 euro verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Allo stato non risultano collegamenti tra i due uomini.

Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati tradotti presso il tribunale di Cagliari per il rito direttissimo, previsto per questa mattina.