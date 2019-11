Auto a fuoco nella notte: intervento dei Vigili del fuoco

Accertamenti in corso

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio nella notte ad Alghero: ad andare a fuoco una Fiat Idea, parcheggiata in via Fleming, di proprietà di un residente in quella via.

Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 3. Lo scoppio di alcune parti della vettura, andata completamente distrutta, ha allertato alcuni residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.