Paolo Palumbo va a Sanremo, Dj Fanny attacca: "Dove sono i soldi per le cure?"

"Io vi ho sempre supportato e voi mi avete preso per il c..."

Di: Redazione Sardegna Live

E' scontro fra Dj Fanny di Ales e Paolo Palumbo di Oristano, entrambi malati di Sla e seguitissimi sui social. E proprio su Facebook Andrea Turnu, in arte Dj Fanny, ha rivolto a Palumbo un post molto critico dopo aver scoperto che il 21enne oristanese salirà sul palco di Sanremo giovani, ospite del conduttore Amadeus nonostante il suo brano Io sono Paolo non abbia superato le selezioni. Turnu denuncia continue prese in giro e ambiguità da parte del "collega".

"Ora basta - così il Dj di Ales si riferisce a Palumbo senza mai nominarlo - la mia sopportazione ha un limite. Che fine ha fatto il team per i malati di sla che ho tanto promosso e a cui ho donato tanti soldi? Il centro per aiutare le persone malate? Io vi ho sempre ho sempre supportato e voi mi avete sempre preso per il culo".

E aggiunge: "Oppure di quando mi dicesti che il presidente della regione Solinas aveva finanziato 5 milioni di euro per portare la sperimentazione Brainstorm in Sardegna. Sempre e solo bugie. E ora Sanremo. Là prossima cosa sarà? Una audizione per diventare ballerino? Ditemi".