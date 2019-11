Arzana e la festa del 4 novembre. Melis: “Giornata speciale da dedicare ai giovani e ai bambini della nostra comunità”

Il primo cittadino: “Farsi ambasciatori di questi diritti”

Di: Antonio Caria

Anche ad Arzana si è celebrata la festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Una ricorrenza che ha voluto rappresentare, per il Sindaco Marco Melis, “Una giornata speciale da dedicare ai giovani e ai bambini della nostra comunità”.

Dopo la deposizione di una corona d’allora nel monumento ai caduti, il primo cittadino ha voluto rivolgere un pensiero ai militari che hanno perso la vita per servire l’Italia.

Poi sui ragazzi: “Oggi mi sono rivolto a loro cercando di spiegare cosa significhi dare la vita per la Patria e per la salvaguardia dei nostri diritti. A loro ho chiesto di farsi ambasciatori di questi diritti all'interno della nostra comunità affinché pace e libertà di pensiero siano sempre rispettati e prosperino anche in futuro”.

“Quella di oggi – conclude – sarà la mia ultima celebrazione del quattro novembre da sindaco di Arzana, certamente non sarà l'ultima da cittadino italiano e da sottufficiale dell'Aeronautica Militare italiana”.