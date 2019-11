Sanzioni e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Alla guida ubriachi e senza patente

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati sorpresi alla guida sotto gli effetti dell’alcol. Lo scorso fine settimana i carabinieri delle compagnie di Siniscola e Lanusei hanno ritirato diverse patenti e sanzionato due persone sprovviste del documento di guida.

Week-end di Halloween davvero spaventoso per cinque giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Gli automobilisti, sottoposti all’alcol test, sono risultati positivi: il valore di alcol nel sangue si aggirava tra lo 0,8 e lo 0,10 grammi per litro di sangue e il limite è 0,5 g/litro. Per loro patenti ritirate e multe per un totale di 4 mila euro.





Nel corso dei posti di blocco, effettuati da diverse pattuglie, sono state sanzionate per ubriachezza molesta due persone di 39 e 44 anni che guidavano senza patente.

I controlli e i posti di blocco da parte dei militari proseguiranno anche nei prossimi giorni e in particolare nei fine settimana.