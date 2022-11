Fratelli d’Italia si rafforza, la Lega perde pezzi in Consiglio regionale

Il partito di Giorgia Meloni è passato da tre a quattro rappresentanti con l’adesione di Annalisa Manca

Di: Redazione Sardegna Live

È cambiato il peso dei partiti all’interno della Giunta ma anche in Consiglio regionale. Nella seduta di ieri Annalisa Manca, subentrata al neo deputato della Lega Dario Giagoni, subito dopo il giuramento ha aderito al gruppo di Fratelli d’Italia che ora può contare su quattro esponenti.

Altro ingresso, ma in questo caso si tratta di staffetta, riguarda Gianni Tatti, il primo dei non eletti con Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Oristano, subentrato in Consiglio in sostituzione di Francesco Mura, eletto come deputato alle ultime politiche. Alla luce dei nuovi ingressi, l'assetto in Consiglio Regionale del Gruppo di Fratelli d’Italia è composto da Fausto Piga (capogruppo), Nico Mundula, Annalisa Manca e Gianni Tatti.

Ne esce indebolita la Lega che, dopo aver perso l’Assessorato alla Sanità, è passata a cinque consiglieri regionali rispetto agli otto di inizio legislatura.