‘Nuoro - la Solitudine’ e ‘Pratosardo’, prove di carico nei viadotti: previste limitazioni notturne sulla 131 dcn

Ecco quali

Di: Antonio Caria

L’Anas ha reso noto che a partire da oggi, sulla strada statale statale 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese”, in entrambe le direzioni, sono previ limitazioni notturne, per consentire le prove di carico sui viadotti presenti tra gli svincoli ‘Nuoro - la Solitudine’ (km 61,550) e ‘Pratosardo’ (km 50,150), in provincia di Nuoro.

Nello specifico, sino alle 5.00 del 6 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 5:00, la carreggiata in direzione Nuoro sarà interessata dagli interventi. “Il traffico a partire dallo svincolo di ‘Nuoro – la Solitudine” – fa sapere Anas – potrà percorrere la strada provinciale 45 fino all’abitato di Nuoro, per reimmettersi nuovamente sulla statale 131 DCN. Viceversa, tra le ore 22:00 del 6 novembre e le ore 5:00 dell’8 novembre, nella medesima fascia oraria gli interventi proseguiranno sulla carreggiata opposta in direzione Olbia, a partire dallo svincolo di Pratosardo con la possibilità di percorrere il medesimo tracciato alternativo”.