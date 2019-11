Cerimonia del 4 novembre a Cagliari. Truzzu: “Valori fondanti del nostro vivere civile”

Il Sindaco: “La guerra un’esperienza da non augurare a nessun popolo”

Di: Antonio Caria

Si sono svolte nel piazzale d’onore della Comando Legione Carabinieri Sardegna le celebrazioni della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate a Cagliari.

Tante le forze armate presenti: uomini e donne dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Sindaco Paolo Truzzu, il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco e alcune scolaresche. La giornata è iniziata alle 9.30 con la deposizione di una corna d’alloro al Monumento ai Caduti nel Parco delle Rimembranze

"Perché mi considero un orgoglioso figlio della Vittoria della Grande Guerra, senza la quale difficilmente oggi avremmo avuto la nostra Nazione e la nostra Patria, il cui concetto e valore, in tempi di globalizzazione e universalismo, continua a conservare tutta la sua attualità, come ci ha ricordato anche ieri l’Arcivescovo di Cagliari Monsignor Miglio nella sua omelia dinanzi al Sacrario Militare in ricordo dei caduti. L’idea appunto di una comunità, che viene dal passato e guarda con speranza e fiducia al futuro”, ha esordito il primo cittadino.

“Mi riconosco pienamente in questi valori, li giudico fondanti del nostro vivere civile – ha aggiunto -. Così come ho un particolare e forte rispetto per le Forze Armate, per il ruolo prezioso che svolgono ogni giorno, per la loro peculiare capacità di garantire sicurezza, legalità, pace e libertà. Celebriamo oggi il 101esimo anniversario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Lo facciamo con orgoglio legittimo, senza trascurare la sofferenza e il dolore con il quale si arrivò a questo risultato, perché l’esperienza della guerra è un’esperienza che non possiamo augurare a nessun popolo. E non voglio per forza citare D'Annunzio quando parlò di "vittoria mutilata" ma è certamente vero che la difesa dei confini italiani, la lotta che i nostri concittadini sostennero per proteggere la nazione, fu un atto fondativo”.

“Per molti versi – ha rimarcato il primo cittadino – , come hanno scritto gli storici, il compimento del processo risorgimentale verso l'Unità d'Italia Celebriamo oggi tutti i caduti della Grande Guerra. Sappiamo dai racconti che il conflitto fu drammatico, violento, durissimo, in un momento storico in cui gli Stati europei non furono capaci di costruire la pace e la concordia”.

“Oggi – aggiunge – guardiamo a quella guerra con occhi ormai asciutti. Ma la memoria e il ricordo servono da monito e da esempio per tutte le generazioni che si sono succedute. E servono soprattutto per riuscire a decifrare gli anni a venire. Ecco perché conoscere la storia della propria nazione, poi, è fondamentale e dovrebbe essere un impegno costante delle Istituzioni senza remore e senza vergogna. Gli italiani morti in guerra furono circa 700 mila, forse di più. I feriti furono 950 mila. Migliaia coloro i quali rimasero in prigionia, alcuni dei quali mai rientrati a casa. Un tributo importante lo pagò la Sardegna. I sardi che morirono furono circa 14 mila. Molti di loro tornarono a casa con le terribili immagini del conflitto appena vissuto. La vita non fu più la stessa”.

A suo parere “Non è millanteria storica dire che i nostri avi isolani combatterono forse con ancora più coraggio e convinzione di tutti gli altri e che in quelle trincee si formò una generazione forse più consapevole del proprio ruolo. I resoconti del tempo sono ricchi di combattenti che desideravano andare al fronte a combattere per l'Italia. Erano giovanissimi: avevano tra i 18 e i 25 anni e in testa l'amore per l'Italia. Fu una esperienza totalizzante ed eroica”.

“Sappiamo – ha sottolineato Truzzu – che i combattimenti si svolsero nel buio delle trincee, nel fango, al gelo, patendo la fame, mentre si scatenavano terribili epidemie. I soldati italiani, provenienti da tutte le regioni, lottarono sfidando ogni genere di avversità, oltre ogni umana sopportazione. I sardi si manifestarono per un coraggio che si mescolava all'orgoglio di voler dimostrare di avere qualcosa in più. È il caso, per esempio, del nuorese Attilio Deffenu. Deffenu, per quanto malato, chiese e ottenne di andare al Fronte, con la Brigata Sassari. Desiderava più di ogni altra cosa dare il proprio contributo nella battaglia. Mori a Fossalta di Piave nel giugno del 1918. Morì da sardo e italiano. Non smetteva mai di raccontare le virtù dei "veri figli dell'Isola", lui, che era contrario a quella visione solita della Sardegna alla perenne ricerca di aiuti assistenzialistici”.

“Nel Giorno dell’Unità Nazionale – queste ancora le sue parole – ci stringiamo intorno alle Forze Armate, impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell’Italia nel mondo. E anche con il cuore pieno di gioia e con un pizzico d’orgoglio, per il nuovo reggimento logistico della Brigata Sassari che vedrà luce nella nostra città, il primo nel capoluogo dell’Isola”.

“I nostri militari sono presenti ovunque ci sia bisogno ed è per questo che li ringraziamo. Sono il meglio, in termini di valori, di amore e di spirito di sacrificio, che la nostra Italia riesca a produrre. La memoria, attiva e vigile, del dolore e delle vittime di quei conflitti – ha concluso Truzzu – può consolidare e rendere sempre più irreversibili le scelte di libertà. Significa sapere che qualcuno si è sacrificato per noi, che qualcuno ci ha permesso di pensarci come nazione, legati da un destino comune e che ci ha lasciato un prezioso testimone da consegnare alle generazioni future”.