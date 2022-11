Assalto al portavalori. I banditi hanno usato armi da guerra

Parla il titolare della Vigilpol: i vigilantes feriti da schegge

Di: Redazione Sardegna Live

Il commando che questa mattina ha assaltato un furgone portavalori della Vigilpol sulla statale 131 "Carlo Felice", in provincia di Sassari, avrebbe usato armi da guerra, più potenti anche dei temutissimi Kalashnikov. Ne è certo il titolare dell'Istituto di vigilanza, Giovanni Puggioni.

“Hanno sicuramente usato armi di potenza superiore ai Kalashnikov, altrimenti non avrebbero nemmeno scalfitto i nostri furgoni blindati - spiega all'ANSA - A bordo c'erano come sempre tre guardie. Sono rimasti feriti in due, l'autista e il capo scorta. Per fortuna si tratta di ferite da schegge, alle gambe. So che stanno abbastanza bene, considerando quello che hanno rischiato. Sono vigilantes esperti che lavorano con noi da più di dieci anni”, sottolinea Puggioni.

I due feriti sono Piero Podda, 51 anni di Putifigari, e Sandro Casule, di 38, residente a Sassari ma originario dell'Oristanese. Il terzo componente della scorta, Domenico Cherchi, è rimasto illeso. Quando il furgone portavalori si è trovato la strada sbarrata dai malvimenti ha cercato di sfondare il blocco, ma si è fermato contro il Daily cassonato messo di traverso sulla carreggiata. Lì la banda si è innervosita e ha scaricato una pioggia di fuoco sul blindato. Il bottino su cui i malviventi sono riusciti a mettere le mani è esiguo: molti plichi sono infatti rimasti all'interno del blindato. Nelle prossime ore si conoscerà l'entità esatta della rapina.

Leggi anche: Assalto portavalori a Giave. La ragazza ferita "Inizialmente non mi ero accorta di avere un proiettile nel braccio"

Nel video in basso la diretta dell'assalto.