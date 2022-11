Alghero. Conto alla rovescia per il Cap d’Any

Si parte l'8 dicembre con l'accensione del tradizionale Albero di Natale in Piazza Porta Terra poi un lungo elenco di eventi e manifestazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Conto alla rovescia ad Alghero per l'edizione numero ventisette del Cap d'Any de l'Alguer, dal 1995 il primo Capodanno di Sardegna. Decine gli eventi tra musica, teatro, danza, arte di strada, mostre, sport ed enogastronomia che si alterneranno nell'arco di un mese coinvolgendo numerose associazioni locali, artisti e musicisti, con diversi spettacoli e laboratori dedicati ai bambini ed alle loro famiglie. "Dopo tanti sacrifici e difficoltà, Alghero ritorna alla ribalta nazionale grazie ad un'attenta programmazione - sottolinea il sindaco Mario Conoci - frutto dello straordinario lavoro della Fondazione con l'assessorato al Turismo, unita alla preziosa collaborazione del mondo artistico e imprenditoriale che con l'amministrazione ha stretto ormai una formidabile sinergia".

Si parte l'8 dicembre con l'accensione del tradizionale Albero di Natale in Piazza Porta Terra e l'apertura del Villaggio di Natale per i più piccoli nella Torre di Sulis. "Poi un lungo elenco di eventi e manifestazioni in grado di accontentare e coinvolgere davvero tutte le generazioni. Scegliere Alghero significa fare un'esperienza sempre nuova, ed affiancare ai musei ed alle bellezze ambientali tanta cultura e teatro - precisa il presidente Andrea Delogu - in un susseguirsi di emozioni fino ai grandi concerti di Capodanno con Lazza, il nuovo idolo dei più giovani e l'intramontabile Max Pezzali, per chiudere con i coinvolgenti spettacoli in piazza dell'Epifania".

Gli eventi del 30 e 31 dicembre, con le aperture di Dany Cabras, Dario Ballantini e Andrea Paris presso la nuova location che sarà allestita nel Piazzale della Pace sono ad ingresso libero, così come tutti gli spettacoli in piazza, i concerti itineranti, le presentazioni di libri e il Mercato della birra artigianale e del cibo da strada in programma all'ex Ortofrutticolo. A questi si aggiungono numerosi eventi con ingresso su prenotazione o acquisto di biglietto: il ritorno di Fabio Concato, il concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio, il concerto tributo a Ivan Graziani, lo spettacolo di Stefano Massini e molti altri. Le modalità di accesso e tutti i dettagli per partecipare agli eventi sono presenti all'interno della sezione Info Ticket del sito https://capdany.algheroturismo.eu/, in continuo aggiornamento. Il Cap d'Any 2022 è organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Ass.to del Turismo, Artigianato e Commercio. Sella & Mosca è sponsor ufficiale della manifestazione. Il programma completo e i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito dedicato alla manifestazione.