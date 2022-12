Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare: domenica 11 dicembre nella splendida area archeologica di Santa Cristina

Culture, voci e suoni di una terra senza confini in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna

Di: Cristina Tangianu

Il palcoscenico lascia senza fiato: è quello dell’area archeologica di Santa Cristina, con la chiesetta dedicata alla Santa e il complesso nuragico con il celebre pozzo sacro, considerata per la sua unicità uno dei più importanti monumenti del patrimonio storico archeologico della Sardegna.

È qui che domenica prossima, 11 dicembre si svolgerà “Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare”, evento ideato e organizzato dall’Associazione Luna Lughente, in stretta collaborazione con la Cooperativa Archeotour di Paulilatino, che gestisce l’area archeologica, il Comune di Paulilatino e grazie ai contributi regionali della legge 7.

Una manifestazione unica "per promuove i luoghi che meritano di essere oggetto di un approdo turistico attraverso la creazione di manifestazioni capaci di valorizzare il folklore e la cultura popolare di un’Isola che si esprime con la forza del canto a tenore, il ballo e le danze della tradizione sarda", spiegano gli organizzatori.

Nell’arco di un’intera giornata, che si aprirà alle 11:15 e proseguirà fino alle 20, nomi e volti di prestigio animeranno incontri, concerti e iniziative indirizzate a rendere unico e ambizioso un progetto di promozione turistica di ampia divulgazione.

La prima parte della giornata di domenica sarà scandita da musica e dialoghi.

Alle 11:15 l’apertura dell’evento con il saluto delle autorità e i "Paesaggi sonori" di Roberto Tangianu alle Launeddas e Peppino Bande all’organetto.

Seguirà l’incontro dal titolo “Dialoghi sull'archeologia: l'area archeologica di Santa Cristina e il suo Tempio a Pozzo nuragico”. Interverrà il Presidente della Cooperativa Archeotour Massimo Muscas.

Alle 12:00 incontro e Concerto con i Cuncordia a Launeddas, l’associazione costituita nel 1987 da un gruppo di ex allievi di Luigi Lai provenienti dalla prima scuola pubblica di Launeddas.

Dopo una breve pausa, nel pomeriggio, alle 14, Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu condurranno “Baltos, Sonos & Cantos" che vedrà la partecipazione dei Gruppi Folk Guilcier Real e Pro loco di Paulilatino, accompagnati da Giampaolo Piredda e Alessandro Oppo all'organetto, e del Coro San Teodoro di Paulilatino diretto da Maria Chiara Piras.

Seguirà l’incontro-concerto "A tenore" con su cuncordu Sas Bator Colonnas di Scano Montiferro e con il Tenores di Orosei Antoni Milia.

Dalle 15:45 l'incontro-concerto "Donne nel canto" con l'artista di Mogoro Laura Spano e lo spettacolo con Dilliriana e le canzoni di Giuliano Marongiu.

COME RAGGIUNGERE IL SITO - L'area archeologica è posta a ridosso della SS 131, quasi a metà strada tra Cagliari e Sassari. L’accesso all’area è reso agevole da adeguati svincoli, ben segnalati da ampi cartelli a bandiera dislocati poco prima in entrambi i sensi di marcia, procedendo in direzione Cagliari al km 115 e metri 70, procedendo in direzione Sassari al km 114 e metri 300.