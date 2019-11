Bonus in arrivo per le famiglie numerose

Stanziati 160 euro per ogni figlio a carico

Di: Redazione Sardegna Live

C’è tempo fino al 15 novembre per partecipare al bando La famiglia cresce. Lanusei e Tortolì propongono alle famiglie che hanno tre o più figli a carico (Al di sotto dei 25 anni di età) di usufruire del bonus - proveniente dal fondo nazionale per le politiche sociali – come sussidio per aiutare non solo i genitori ma anche i bambini e i ragazzi a vivere più serenamente.

Ad ogni figlio spetteranno 160 euro. Il reddito Isee delle famiglie non deve superare i 30 mila euro annuali. Per ottenere maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali o consultare i siti istituzionali