Cornicione pericolante: piovono calcinacci

L’area è stata messa in sicurezza

Di: Redazione Sardegna Live

In corso Umberto a Tortolì piovono pezzi di cornicioni. I vigili del fuoco della cittadina, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto finale di una delle vie più trafficate. L’area è stata transennata.

Il cornicione già instabile si è sgretolato a causa delle abbondanti piogge. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia municipale. Nessun passante o automobilista è rimasto ferito.