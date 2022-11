Cocaina e hashish nel vano ascensore in un palazzo a S.Elia

Precipitosa fuga di due persone durante la perquisizione dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Lotta allo spaccio di droga nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari.

Ieri, in via Schiavazzi, all'interno del palazzo Gariazzo, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, impegnati in un servizio di perquisizione domiciliare, poi risultata senza esito, hanno notato due uomini che alla loro vista, sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Durante l'ispezione del vano scale e dell'ascensore, è stato trovato un borsello con cinque involucri del peso complessivo di 60,191 grammi di cocaina e un altro con 32,4 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata.