Gli operai di Eurallumina tornano in strada. Presidio davanti all'assessorato dell'Ambiente

"Restiamo qui fino a quando si concluderà la procedura"

Di: Redazione Sardegna Live

Gli operai di Euralluminia di Portovesme sono tornati in strada presidiando l'assessorato all'Ambiente, a Cagliari. Le tute verdi sono pronte a manifestare a oltranza: "Il presidio andrà avanti fino a quando si concluderà la procedura - così Antonello Pirotto, delegato della Rsu Eirallumina - non possiamo aspettare troppo tempo, per la nostra vertenza è ormai questione di giorni".

La valutazione di impatto ambientale sul progetto di rilancio dell'azienda metallurgica va avanti da 5 anni. Nei giorni scorsi è stato compiuto un significativo passo in avanti con il giudizio positivo espresso dell'assessorato alla Sanità sulla valutazione di impatto sanitario.

Ora gli operai attendono con apprensione che si concluda l'iter negli uffici dell'assessorato nella speranza che possa avviarsi quanto prima il processo di ripresa produttiva dello stabilimento.