La giunta revoca il via libera all’ampliamento del ristorante La Marinella

Di: Redazione

E’ stata revocata dalla Giunta Comunale di Quartu la delibera con la quale si avviava la procedura d'intesa per la riqualificazione della struttura turistico-ristorativa del Poetto "La Marinella".

"L'accurato e prolungato approfondimento della documentazione agli atti, effettuato in diverse riunioni di Giunta anche a seguito di segnalazioni di associazioni ambientaliste, ha indotto l'Esecutivo di via Eligio Porcu a rivalutare la pratica e adottare questa decisione - spiegano dal Comune -. L'esame delle carte ha fatto emergere che l'ultima rimodulazione della proposta progettuale presentata da Gi.Ca. Srl, titolare del locale nel lungomare quartese, non risponde alle motivazioni per le quali sono pervenute le richieste d'intesa da parte della Regione e del ministero dell'Ambiente". Dall'analisi è emerso che è ammissibile ad intesa solo la parte del progetto che riguarda la porzione di edificio già esistente e "che, per contro - prosegue il Comune - la documentazione presentata prevede invece ampliamenti volumetrici non coerenti con il Puc e con il Regolamento edilizio di Quartu".

La valutazione della Giunta comunale ha riguardato tutte le fattispecie del progetto e non singole parti dello stesso, "in quanto queste ultime non hanno rilevanza autonoma".

La revoca della procedura consentirà al privato di riformulare la propria proposta.