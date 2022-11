Assalto a un portavalori lungo la SS 131: spari e auto in fiamme. IL VIDEO

Due le guardie giurate ferite

Di: Redazione Sardegna Live

Banditi in azione questa mattina sulla Statale sulla strada Statale 131, al km 182, all’altezza di Giave.

I malviventi hanno assaltato un furgone portavalori e dato alle fiamme un’auto. Diversi i colpi di pistola sparati, come si sente nel video in basso.

I FERITI - Sono due le guardie giurate rimaste ferite nell'assalto con conflitto a fuoco al portavalori della ditta Mondialpol.

Oltre alle due guardie giurate è stata ferita una ragazza, estranea alla rapina, colpita da un proiettile a un braccio. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sassari, le loro condizioni non sarebbero gravi.



AUTO RITROVATA A NUORO - Le forze dell'ordine hanno ritrovato l'auto usata dai banditi per la fuga. L'auto è stata ritrovata in provincia di Nuoro. Stando a una prima stima il bottino della rapina sarebbe esiguo.



DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE ORE 10 - La Strada Statale 131 è ora bloccata in entrambi i sensi di marcia all'altezza del km 170. Una densa coltre di fumo nero si è alzata dal mezzo dato alle fiamme dai banditi per sbarrare la strada al portavalori che procedeva in direzione Sud. Ancora non si conosce il numero esatto dei malviventi che hanno sparato contro il furgone blindato.