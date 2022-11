Lanusei. Muore travolto da una catasta di legno, stava aiutando una vicina

Per l’uomo sono risultati inutili gli interventi dei soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live



Un uomo di 65 anni è morto questo pomeriggio a Lanusei, in Ogliastra, travolto da una catasta di legna che stava aiutando a sistemare nel cortile di una vicina di casa. L'incidente è successo intorno alle 18 in via Tortolì.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dal carico di legna e i medici del 118. Nonostante i tentativi per rianimarlo, i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. Nel luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia della cittadina ogliastrina.