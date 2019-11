Spaventoso incidente stradale a Villagrande

fuori strada a causa dell'asfalto bagnato

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente stradale oggi pomeriggio a pochi chilometri da Villagrande. Una ragazza, alla guida di una Ford Fiesta, stava percorrendo la provinciale 27- Tortolì-Villagrande, in direzione della cittadina quando, quasi certamente a causa dell’asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi in cunetta. La donna, miracolosamente illesa, è stata comunque accompagnata a bordo di un’ambulanza all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per essere sottoposta a esami e accertamenti.