Violento impatto contro il guar rail sulla 131 D.cn., automobilista finisce in ospedale

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia stradale

Di: Redazione Sardegna Live

In queste ore, dove il tempo in Sardegna è caratterizzato da abbondanti piogge, sulla 131 D.c.n. all’altezza di del bivio di Orune, in direzione Siniscola, un uomo alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail.

Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro e gli agenti della Polizia stradale.

L’automobilista, che ha riportato gravi contusioni, è stato accompagnato all’ospedale San Francesco di Nuoro dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.