Incidente mortale a Cagliari, perde la vita un 29enne

Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata nella notte a Cagliari, nell’incrocio tra Viale Marconi e via Sarpi, dove a causa di un terribile incidente è morto un ragazzo di 29 anni, Massimo Melis.

Era da poco trascorsa l’una quando il giovane, in sella alla sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un’auto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

Il 29enne è morto a causa delle ferite riportate, per lui non c’è stato nulla da fare.