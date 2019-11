Notte di Halloween con le botte, due ragazzi picchiati e rapinati all'alba

Ad un 15enne è stato rubato il telefonino

Di: Alessandro Congia

Una lunga, ingiustificabile sequela di calci, pugni e sprangate per impossessarsi di un cellulare. E’ l’epilogo della notte di Halloween che si trasforma in un giorno di ferocia violenza perpetrata ai danni di due giovani. La rapina si è verificata questa mattina alle 5, nella centrale viale Colombo nei pressi del bar Red Passion. Vittime della rapina due ragazzi quartesi, di 19 e 15 anni. I due ragazzi stavano rincasando a piedi dopo una serata in compagnia quando sono stati accerchiati da un gruppo di cinque soggetti con i volti coperti da caschi da motociclista che li hanno aggrediti prima con pugni e schiaffi, poi con spranghe e violenti colpi con caschi da moto. Percosse che sono continuate anche quando le vittime, ormai sopraffatte, cadevano a terra. Per loro varie ecchimosi ed ematomi, trauma cranico e contusioni in varie parte del corpo, mentre gli aggressori, al termine del raid criminoso salgono a bordo di una vettura, per poi dileguarsi facendo perdere le loro tracce. Tutto per uno smartphone che veniva scippato al minorenne e che sembrerebbe il vero obiettivo dei rapinatori.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Quartu Sant’Elena e i sanitari del 118 che dopo aver provveduto a prestare le prime cure, hanno accompagnato in stato di choc i due giovani all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nel tardo pomeriggio le dimissioni con una prognosi di 10 giorni ciascuno.

L’attività investigativa dei militari di Quartu Sant’Elena, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo, condotta attraverso strumenti tradizionali d’indagine, quali testimonianze, analisi dei filmati di videosorveglianza presenti in zona e attività tecniche, ha consentito di tracciare un quadro probatorio particolarmente minuzioso, dal quale sono già emersi elementi interessanti che nelle prossime ore potrebbero anche dare una svolta all’attività investigativa per risalire all'identità degli autori del gesto criminoso le cui modalità denotano sin da subito una particolare ferocia di un gruppo, che ha agito come un vero e proprio branco.