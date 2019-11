Ruba al Gieffe, accanto alla caserma dei Carabinieri, ma i commessi lo bloccano. Arrestato

L’episodio è avvenuto in via Nuoro, sul posto i militari della Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Ieri sera, intorno alle 22, un giovane di 25 anni è stato arrestato per il reato di rapina impropria, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari.,intervenuti su disposizione della locale centrale operativa intorno alle 19.

I Carabinieri hanno prontamente immobilizzato e riportato alla calma il pregiudicato che, all’interno del supermercato sito in via Nuoro, a pochi metri dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dopo aver rubato ed opportunamente occultato diversi generi alimentari al di sotto dei propri indumenti, tentava di oltrepassare la barriera delle casse per poi darsi alla fuga.

Sorpreso dai dipendenti dell’esercizio commerciale, il malvivente è stato fermato, ma ha immediatamente reagito andando in escandescenza reagendo con violenza nei confronti di un dipendente, con il quale pertanto, ha intrapreso una vera e propria colluttazione.

Intervenuti i militari del 112, il giovane è stato riportato alla calma e sottoposto agli arresti. La refurtiva è stata immediatamente restituita dai militari al responsabile dell’esercizio commerciale del Gieffe ed il giovane veniva tradotto presso le camere di sicurezza di via Nuoro in attesa della celebrazione del rito direttissimo, che si terrà nella mattinata di domani.