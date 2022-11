Sant’Antioco. Accoltella il marito per gelosia: arrestata 42enne

Intervento immediato dei Carabinieri di Sant’Antioco e di quelli della Compagnia di Carbonia

Di: Alessandra Leo

Ha utilizzato un piccolo coltello da cucina per colpire al torace il marito convivente di 42 anni, per motivi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, di gelosia.

La donna, anch’ella 42enne, è stata così arrestata ieri alle 17,30 a Sant'Antioco, dai Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un intervento richiesto su utenza 112 alla centrale operativa della Compagnia di Carbonia e ai conseguenti accertamenti investigativi.

L’uomo, visitato presso l'ospedale Sirai di Carbonia, ha riportato soltanto una lieve lesione giudicata guaribile in 15 giorni.

Il Magistrato di turno ha disposto per la donna gli arresti domiciliari, in attesa di convalida per direttissima fissata per la mattinata odierna al Palazzo di Giustizia di Cagliari.