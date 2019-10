Auto esce di strada e si ribalta sulla Cossoine-Pozzomaggiore

La conducente della vettura è stata trasportata all'ospedale di Sassari con l’elisoccorso del 118.

Di: Redazione Sardegna Live

Nel primo pomeriggio di oggi, un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto sulla circonvallazione Pozzomaggiore-Cossoine.

A condurre la vettura una donna di Mara, soccorsa e trasportata all'ospedale di Sassari con l’elisoccorso del 118.

Sul posto i Carabinieri di Padria.