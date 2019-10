Piogge incessanti: allagamenti e disagi nel Sassarese

Vigili del fuoco in azione in città. Criticità ad Alghero, Ittiri e Usini

Di: Redazione Sardegna Live

Disagi e allagamenti nell'hinterland di Sassari e in città a causa delle incessanti piogge che da questa mattina hanno colpito la Sardegna.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel capoluogo, le situazioni di maggior difficoltà si sono registrate in corso Francesco Cossiga e presso l’Emiciclo Garibaldi. L'acqua ha inondato le strade forse a causa dei tombini saturi.

Anche ad Alghero, Ittiri e Usini le strade si sono allagate rapidamente. A Ittiri, in particolare, un tombino è saltato. In tutti i casi la polizia locale sta monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.