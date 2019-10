Incivili dei rifiuti in azione a Pula. Medau: “Noi puliamo e loro sporcano”

La Sindaca: “Denunciare questi atti”

Di: Antonio Caria

“Non abbiamo mai smesso di ripulire il nostro territorio, eppure queste sono le immagini che ci arrivano quotidianamente”.

Questo il commento della Sindaca di Pula, Carla Medau, che nella sua pagina Facebook, ha pubblicato una serie di foto che ritraggono rifiuti abbandonati in alcuni angoli del territorio comunale.

“Non si tratta di un fenomeno isolato – queste ancora le sue parole –, sono scenari che purtroppo si ripetono, da Is Molas, a Santa Margherita, a La Pineta, ad opera di maleducati e incivili che deturpano i nostri luoghi. Abbiamo appena pulito l'argine del fiume ed ecco che spuntano cumuli da altre parti”.

“Aiutateci – ha concluso Medau, denunciate questi atti, se ne venite a conoscenza, perché non possiamo avere telecamere in ogni angolo del paese, ma soprattutto tutto questo ha un costo per la collettività. Siamo stufi degli incivili”.