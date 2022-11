Aerei. Deidda: “Superare emergenza ma occorre riforma”

Per il deputato di FdI, presidente della Commissione Trasporti della Camera, “serve uno sforzo per più voli sino a bando di febbraio”

Di: Redazione Sardegna Live

"Nelle more dell'assegnazione del bando della continuità territoriale che non avverrà prima di febbraio, occorre uno sforzo supplementare per avere più voli da parte delle compagnie che già volano da e per la Sardegna, ricordando purtroppo che non è solo in Sardegna che esiste questo problema. Il caro carburante e dei prezzi ha colpito duramente ma c'è tutta la volontà da parte di Ita di venire incontro alle necessità di noi Sardi per affrontare questo periodo di emergenza". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, in merito alla difficile situazione della continuità aerea.

"Senza compensazione le compagnie rischiano un pesante deficit, di milioni di euro, quindi non è vero che c'è immobilismo ma da un lato bisogna trovare una soluzione per non creare un'altra voragine economica - osserva Deidda - e dall'altra soddisfare la richiesta legittima è sacrosanta di continuità territoriale a prezzi equi. Il nostro impegno poi sarà studiare una riforma del modello di continuità territoriale e consentire alle compagnie di poter offrire il servizio senza andare in perdita. Ormai è chiaro che per una compagnia le rotte più redditizie sono quelle intercontinentali ma dobbiamo pensare anche alla continuità interna. abbiamo un problema in più, la nostra condizione insulare ma a questo punto dobbiamo capire che da sola la Regione Sardegna non può affrontare questa sfida".