Autunno in Barbagia fa tappa a Oniferi: appuntamento il 3 e 4 dicembre

Il programma: tra dimostrazioni, degustazioni, musica, balli e canti a tenore

Un’opportunità per conoscere e godere delle eccellenze culturali, artigiane ed enogastronomiche di Oniferi, centro della Barbagia di Ollolai a venti chilometri da Nuoro.

Per la tappa di Autunno in Barbagia 2022, Comune e Pro loco hanno messo a punto un programma di due giornate ancora più intenso e ampio che abbraccia storia, archeologia e antiche tradizioni.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre le Cortes apriranno alle 10 e si potrà, ad esempio, assistere alla preparazione del formaggio, de Su Bistoccu Ingappau, de sas coccones, de su Pistiddu, de Su pane e vresa e del pane arabo.

Sarà anche possibile vivere l’esperienza del “Battesimo della sella” e assistere alla ferratura a fuoco del cavallo.

"Il nostro - spiega la presidente della Pro loco, Cinzia Soddu – è un territorio straordinario, ricco di peculiarità che vogliamo tutelare, valorizzare e promuovere. Consigliamo anche di non perdere le visite guidate alla necropoli di Sas Concas, composto da venti sepolture a domus de janas scavate nella trachite rossa e datato al III millennio a.C. e ai Nuraghi Ola e Brodu".

Grande spazio sarà dedicato al canto a tenore, ai balli e ai suoni della tradizione.

Ecco di seguito il programma nel dettaglio:

SABATO 3 DICEMBRE

Ore 10:00 - Inaugurazione e apertura delle cortes, esposizioni ed eventi lungo il centro storico. Saluto dell’amministrazione comunale, della Pro loco e partecipazione dei suonatori dell’organetto Giampaolo Urrai e Alessandro Puddighinu in Piazza del Popolo;

- sfilata carro coi buoi lungo le vie del paese a cura dell’Associazione Jarab;

- dimostrazione imballatura fieno con attrezzature antiche a cura dell’Associazione Jarab in Piazza del Popolo;

- dimostrazione macinatura del grano con attrezzature antiche a cura dell’Associazione Jarab in Piazza Su Cantaru;

- battesimo della sella e ferratura a fuoco del cavallo a cura di Selleria Goddi in Piazza del Popolo;

- laboratorio biscotti con ghiaccia reale per bambini in Via Regione Sarda n. 9/A;

DOMENICA 4 DICEMBRE

