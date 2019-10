25 milioni di euro dal Governo per i nuovi mezzi di trasporto: in Sardegna coinvolte 1.700 aziende

Confartigianato Sardegna: “Necessario prenotarsi e poi inoltrare la domanda telematica”

Di: Antonio Caria

Anche 1.700 imprese artigiane della Sardegna potranno beneficiare dei 25 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture su base nazionale per il rinnovo del parco mezzi.

“Nonostante i fondi messi a disposizione siano inferiori rispetto agli scorsi anni, le imprese devono approfittare di tale opportunità – hanno dichiarato da Confartigianato Imprese Sardegna – perché rappresentano un passo importante verso l’ammodernamento delle flotte. C’è da sottolineare che le nostre richieste relative ad una maggiore semplificazione delle procedure non hanno trovato piena soddisfazione specie per quanto interessa la gestione cronologica degli importi da erogare ma l'azione di stimolo continuerà affinché esse diventino operative”. “Ricordiamo agli interessati che per questo bando bisogna prenotarsi e poi inoltrare tutti i documenti richiesti”.

Ci sarà tempo sino al 31 marzo alle 16.00 per presentare l’istanza che avrà validità di prenotazione mentre sino alla stessa ora del 12 dicembre 2019 le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it. Allegando la documentazione prevista all’art. 3 comma 3 del Decreto 11 ottobre 2019.

Infine dalle 10.00 del 16 dicembre le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del MiT nella sezione dedicata all’autotrasporto e sul sito web del gestore Ram.