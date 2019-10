Omicidio Testoni: la salma fa rientro in Sardegna

Il corpo dell'uomo assassinato a Boca Chica sarà sepolto nel paese natale

Di: Redazione Sardegna Live

Il copro di Piero Testoni, il pensionato 70enne ucciso lo scorso 13 ottobre a Boca Chica (Repubblica Dominicana), farà rientro il 4 novembre a Tissi, suo paese natale. La salma sarà sepolta nel cimitero comunale.

L'arrivo a Roma è previsto per venerdì 1 novembre, lunedì 4 novembre un aereo cargo trasporterà la bara a Cagliari, da lì il trasferimento nel paese nel Sassarese.

I nipoti della vittima si sono occupati del ritorno in patria della salma in collaborazione con l'ambasciata italiana a Santo Domingo e le autorità dominicane.

Per l'omicidio di Piero Testoni è finita in manette Arisleida Caraballo, 24enne di Los Alcarrizos, ex convivente della vittima, che dopo una prima confessione ha ritrattato accusando del delitto il cognato Thommy Vasquez Romero, 23 anni, già incriminato assieme alla moglie Yoemi (sorella di Arisleida) di aver preso parte all'assassinio. Il giovane è latitante.