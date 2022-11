Maltempo: nuova allerta gialla nella Sardegna occidentale

Piogge e vento di maestrale, nel weekend temperature in calo

Di: Redazione Sardegna Live

Non si placa l'ondata di maltempo che investe da giorni la Sardegna. Pioggia e temporali stanno tornando sul settore occidentale dell'Isola, già flagellato dai nubifragi a inizio settimana.

La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta, valida dalle 6 e sino alla mezzanotte di venerdì 25 novembre con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano e Gallura.

"Dalla giornata di domani, venerdì 25, soprattutto dal pomeriggio - confermano dall'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - è previsto un peggioramento dovuto da un perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico che attraverserà la Francia per interessare la Sardegna. Sono previste precipitazioni abbondanti sul versante occidentale, a carattere sparso nelle altre aree non interessate dall'allerta della protezione civile. Le piogge saranno accompagnate da vento forte di libeccio che poi nelle giornate di sabato e domenica girerà a maestrale, con conseguente abbassamento delle temperature". Non sono comunque previste nevicate nelle prossime ore.