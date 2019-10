Fiamme nell'ex discount abbandonato, sul posto i Vigili del Fuoco

L'incendio si è verificato all'interno di un capannone nella zona industriale

Di: Alessandro Congia

Poteva andare molto peggio ma i Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme all'intera struttura, dopo le segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115.



La squadra di pronto intervento "3A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 19.30 in via Don Milani nella zona industriale di Sestu per un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone in disuso (ex discount), sono andati in fiamme materiali plastici di confezionamento, legno e alcuni arredi, gli operatori VVF con un'autopompa e il supporto di un'autobotte hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della struttura con la bonifica di focolai residui evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura.

Nessuna persona coinvolta.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per quanto di loro competenza.